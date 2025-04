Ohne Doorsoun: DFB-Frauen mit Abwehrsorgen in Schottland

Die deutschen Fußballerinnen müssen beim Nations-League-Duell in Schottland in der ausgedünnten Abwehr auch ohne Sara Doorsoun (33) auskommen. Die Innenverteidigerin von Eintracht Frankfurt ist nach muskulären Problemen für das Hinspiel am Freitagabend (20.35 Uhr/ZDF) in Dundee noch nicht einsetzbar, wie Bundestrainer Christian Wück auf der Pressekonferenz erklärte.