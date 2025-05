Nations League: TV-Entscheidung bei deutschen Spielen fix

Das DFB-Team nimmt am Final-Four der Nations League teil. Nun steht fest, wie die Zuschauer die Partien verfolgen können.

Die deutsche Nationalmannschaft greift nach dem ersten Titel in der Nations League . Jetzt herrscht auch Klarheit, wo die Partien des Final-Four-Turniers übertragen werden.

Am 4. Juni bestreitet das DFB-Team sein Halbfinale gegen Portugal. Vier Tage später stünde das Endspiel an.

Nations League: DFB-Spiele im Free-TV

Bislang war bereits klar, dass das deutsche Halbfinale aus München (Anstoß: 21 Uhr) im ZDF sowie auf DAZN zu sehen ist. Das zweite Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich in Stuttgart überträgt ebenfalls der Streaminganbieter.

Auf Bild-Nachfrage bestätigte RTL nun, dass der Privatsender das Finale am 8. Juni in jeden Fall live aus München zeigen werde. Je nach Ausgang des deutschen Halbfinals fällt die Entscheidung, ob auch das Spiel um Platz 3 in Stuttgart bei RTL zu sehen ist (8. Juni ab 15 Uhr).