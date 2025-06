Coach: Cucurella-Hand hat "Spiel nicht auf den Kopf gestellt"

Für Spaniens Fußball-Nationaltrainer Luis de la Fuente war das vielfach diskutierte Handspiel seines Linksverteidigers Marc Cucurella im EM-Viertelfinale 2024 gegen Deutschland nur „eine Anekdote, die in meinen Augen das Spiel nicht auf den Kopf gestellt hat“.

Die Regeln seien zudem „eindeutig“ gewesen und hätten besagt: „Kein Handspiel!“ Wenn man über Cucurellas Hand sprechen wolle, „müssten wir auch erwähnen, dass in der Szene unmittelbar davor ein deutscher Stürmer wohl im Abseits stand, oder dass man in der Anfangsphase des Spiels womöglich Toni Kroos vom Platz hätte stellen müssen“, erklärte de la Fuente.

Dass Cucurella nach dem 2:1-Erfolg Spaniens nach Verlängerung in der Folge bei den deutschen Fans einen schweren Stand hatte und viele Pfiffe ertragen musste, sei „die menschliche Reaktion eines ansonsten fantastischen Publikums“, zeigte sich der Coach versöhnlich: „Wir haben uns in Deutschland immer willkommen und herzlich behandelt gefühlt. Wie zu Hause.“

Nach dem EM-Triumph kann Spanien in Deutschland nun auch die Nations League gewinnen, Halbfinalgegner am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) ist Frankreich. Das Niveau des oft belächelten Turniers lobte de la Fuente geradezu überschwänglich: „Man kann die Nations League kaum hoch genug einschätzen. Wahrscheinlich ist die Vorrunde sogar schwerer als eine EM, da (in der A-Liga; d.Red.) spielen die besten 16 Mannschaften Europas.“