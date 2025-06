Superlative bei Yamal: "Von Gottes Zauberstab berührt"

Yamal, der sowohl in der Selección als auch beim FC Barcelona eine Schlüsselrolle einnimmt, sei „ein sehr zentrierter, für einen 17-Jährigen sehr erwachsener Junge. Er überrascht uns jeden Tag aufs Neue. Nicht nur technisch, auch in Bezug auf seine Haltung, seine Spielinterpretation, Problemlösungen.“ Dies alles seien „Symptome von Reife“, erklärte de la Fuente vor dem Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich in Stuttgart (21.00 Uhr/ARD und DAZN).