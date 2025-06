Deschamps vor DFB-Duell: "Nicht das wichtigste Spiel"

Frankreichs Trainer Didier Deschamps misst dem Duell gegen Deutschland um Platz drei in der Nations League nicht die ganz große Bedeutung bei.

Am Sonntag (15.00 Uhr) trifft die „Equipe tricolore“ in Stuttgart auf das DFB-Team, das ihr Halbfinale 1:2 gegen Portugal verloren hatte. Gegen Frankreich hatte Deutschland zuletzt zweimal gewonnen, zunächst im September 2023 nach der Trennung von Bundestrainer Hansi Flick unter Teamchef Rudi Völler (2:1), im März 2024 in Lyon dann im dritten Spiel unter Julian Nagelsmann (2:0). Damals erzielte Florian Wirtz nach acht Sekunden die Führung.