Enorme Auswirkungen für DFB! Das steht auf dem Spiel

Im Halbfinale der Nations League will Julian Nagelsmann mit dem DFB-Team am Mittwoch gegen Portugal (21 Uhr im SPORT1-Liveticker) den Einzug ins Finale perfekt machen. Doch es geht in dieser Woche um mehr als nur den Titel: Das Duell mit Portugal – und im Erfolgsfall auch das Finale – hat erheblichen Einfluss darauf, welche Gruppengegner Deutschland bei der WM 2026 erwarten.