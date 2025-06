Festnahme nach Morddrohungen gegen Morata

Die Polizei in Malaga hat einen 19-Jährigen festgenommen, der im Internet mutmaßlich Morddrohungen gegen Spaniens Nationalmannschaftskapitän Álvaro Morata und dessen Familie geäußert haben soll.

Grund für die Morddrohungen soll Moratas verschossener Elfmeter im Nations-League-Finale in München zwischen Spanien und Portugal am 8. Juni gewesen sein. Der Europameister hatte das Endspiel nach Elfmeterschießen mit 3:5 verloren. Morata ließ daraufhin eine Rückkehr in die Nationalmannschaft offen: „Es ist möglich, dass ich im September (für die Qualifikationsspiele zur WM 2026, d.Red.) nicht zurück bin.“