DFB-Gegner Frankreich: Zwei Stars reisen ab

Der Ex-Dortmunder Dembélé fällt wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel aus, der ebenfalls für Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain spielende Barcola wegen einer Blessur am rechten Knie. Das gab der Verband zwei Tage vor der Begegnung am Sonntag (15 Uhr) in Stuttgart bekannt.