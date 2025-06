Mbappé über Wirtz: "Ich sehe ihn gerne spielen"

Mbappé und Wirtz sehen sich am Nachmittag (15.00 Uhr/RTL und DAZN) in Stuttgart. Die Franzosen waren in einem spektakulären Halbfinale gegen Spanien (4:5) ausgeschieden, Deutschland verlor gegen Portugal (1:2). Das Finale wird am Abend (21.00 Uhr/RTL und DAZN) in München gespielt.