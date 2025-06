Nations League: DFB-Team beim Abschlusstraining komplett

Julian Nagelsmann muss vor dem Spiel um Platz 3 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League am Sonntag (15.00 Uhr/ RTL und DAZN ) gegen Frankreich keine weiteren Ausfälle verkraften.

Der Bundestrainer hatte beim Abschlusstraining für das Duell mit dem Vize-Weltmeister am Samstag noch im Teamquartier in Herzogenaurach alle 24 verbliebenen Spieler an Bord.