Nations-League-Finale: Ronaldo gegen Yamal

Lamine Yamal gegen Cristiano Ronaldo: Im Finale der Nations League zwischen Spanien und Portugal steht das Generationen-Duell der beiden Stars im Mittelpunkt. Der 17-Jährige vom FC Barcelona und der 40-Jährige stehen in der Partie am Sonntagabend in München wie erwartet in der Startelf.