Nations League: Flitzer-Alarm, als Ronaldo sich in München aufwärmt

Der Ronaldo-Hype in München geht weiter. Kaum steht der Superstar auf dem Platz, flitzt der erste Fan zu ihm.

Der Ronaldo-Hype in München geht weiter. Kaum steht der Superstar auf dem Platz, flitzt der erste Fan zu ihm.

München ist weiter im Ronaldo-Fieber! Nach den wilden Szenen und der Aufregung bei der Hotelankunft der portugiesischen Nationalmannschaft stand „CR7“ auch am Mittwochabend vor dem Spiel in der Fröttmaninger Arena im Fokus der Aufmerksamkeit (Nations League: Deutschland - Portugal, 21.10 Uhr im LIVETICKER). Dabei ging so mancher Fan einen Schritt zu weit.