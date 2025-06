Nations League heute live: Deutschland - Portugal im Free-TV, Stream & Ticker

Die deutsche Nationalmannschaft tritt in der Nations League gegen Lieblingsgegner Portugal an - der aber mit viel Qualität, Ronaldo und Rückenwind nach München kommt.

Die deutsche Nationalmannschaft greift nach der ersten Titelchance seit Jahren: Im Halbfinale der Nations League steht heute das Duell mit Portugal an.

Die ersatzgeschwächte Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann will ins Endspiel einziehen - und trifft in München nicht nur auf Superstar Cristiano Ronaldo, sondern auch auf mehrere Champions-League-Sieger von PSG.

Nations League: Halbfinale Deutschland - Portugal heute live verfolgen:

Trotzdem will der DFB-Coach die Chance auf eine Trophäe sehr ernst nehmen. Schon allein, weil das Final Four einen wertvollen Härtetest mit Blick auf größere Turniere darstellt.

Deutschland - Portugal: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Nations League: DFB-Lieblingsgegner hat viel Qualität

Gespielt wird in München, in der Allianz Arena soll am Sonntag auch das Endspiel stattfinden.