Verlängerung ausgeschlossen! Besondere Regelung für Deutschland-Spiel

Der deutschen Nationalmannschaft bleibt eine kräftezehrende Extraschicht im Spiel um Platz drei in der Nations League bei einem Unentschieden erspart. Sollte es am Sonntag (15.00) gegen Vize-Weltmeister Frankreich in Stuttgart nach 90 Minuten keinen Sieger geben, geht es direkt ins Elfmeterschießen.