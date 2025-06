Ronaldo gewinnt erstmals gegen Deutschland

Sechstes Spiel, zweites Tor - und der erste Sieg: Für Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo war das 2:1 (0:0) mit Portugal im Nations-League-Halbfinale gegen Deutschland ein ganz besonderes Spiel. Der 40-Jährige verließ erstmals überhaupt nach einer Partie gegen die DFB-Elf den Platz als Sieger. Und dann erzielte der Angreifer auch noch den entscheidenden Treffer, Ronaldo stand in der 68. Minute einmal mehr goldrichtig und schoss sein Team ins Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr). Erneut in München trifft der Ex-Europameister dann auf den Gewinner des zweiten Halbfinals zwischen Frankreich und Spanien.