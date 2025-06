Ronaldo zerstört deutschen Traum vom „Titelchen“

Ausgerechnet der ewig junge Cristiano Ronaldo hat Deutschland aus dem „Titelchen“-Traum in der Nations League gerissen. Der 40 Jahre alte Weltstar erzielte im Halbfinale von München den Siegtreffer zum 2:1 (0:0) der Portugiesen gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Die stark ersatzgeschwächte Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann spielt damit am Sonntag in Stuttgart nur um Platz drei.