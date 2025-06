Ronaldos Triumph: "Froh, dass wir ihn haben"

Es war schon kurz nach Mitternacht, als Cristiano Ronaldo den silbernen Pokal für den Triumph in der Nations League glückselig in die Höhe stemmte. Im Konfettiregen feierte der portugiesische Superstar ausgelassen den dramatischen 5:3-Erfolg gegen Europameister Spanien im Elfmeterschießen.

Als Rúben Neves zum entscheidenden Elfmeter angelaufen war, hatte Ronaldo am Spielfeldrand nicht hinschauen können. Doch als der Sieg perfekt war, brachen beim 40 Jahre alten Weltstar alle Dämme. Völlig losgelöst und mit Tränen in den Augen stürmte "CR7" auf den Rasen. Immerhin hatte er mit seinem Tor zum 2:2 in der 61. Minute erst Verlängerung und Elfmeterschießen ermöglicht. Es war sein 138. Treffer im 221. Länderspiel. In der 88. Minute war er angeschlagen ausgewechselt worden.