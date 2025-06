Spiel um Platz 3: DFB-Elf knapper Favorit gegen Frankreich

DFB-Kapitän Joshua Kimmich und Co. gehen leicht favorisiert in das Spiel um Platz drei in der Nations League gegen Frankreich. Einen Sieg im Länderspielklassiker gegen die Equipe Tricolore in Stuttgart notiert der Sportwettenanbieter bwin mit der Quote 2,40 - gewinnt Frankreich am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und DAZN) gibt es für zehn Euro Einsatz 25 Euro zurück. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, wird das 3,70-Fache des Einsatzes zurückgezahlt.