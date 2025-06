Undav: "Zählen auf jeden Fall zur Weltspitze"

Deniz Undav sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auch nach dem Rückschlag gegen Portugal im Halbfinale der Nations League in der Weltspitze. "Ich finde, wir zählen auf jeden Fall dazu", sagte der Stürmer vom Bundesligisten VfB Stuttgart und betonte: "Aber nur, wenn jeder Spieler 100 Prozent gibt!"

Dass dies gegen Portugal (1:2) nicht der Fall gewesen sei, hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann kritisiert. "Wir wissen, was wir brauchen, und haben jetzt am Sonntag nochmal eine Chance zu beweisen, dass wir auf jeden Fall dazugehören" zu den Top-Nationen, meinte Undav mit Blick auf das Spiel um Platz 3 gegen Frankreich in Stuttgart (15.00 Uhr/RTL und DAZN). Er forderte: "Wir müssen alle Gas geben!"