Wie der Papa: Conceição schreibt Familiengeschichte

Wie der Vater, so der Sohn: Mit seinem Traumtor im Halbfinale der Nations League gegen Deutschland (2:1) hat der portugiesische Rechtsaußen Francisco Conceição ein ganz besonderes Kapitel Familiengeschichte geschrieben - und bei den deutschen Fans dunkle Erinnerungen an die bittere Ära des „Rumpel-Fußballs“ wachgerufen.

25 Jahre vor „Chico“, dem am Mittwochabend in München der Treffer zum wichtigen 1:1 (63.) gelang, erledigte Papa Sergio die DFB-Elf beinahe im Alleingang: Seine drei Tore beim 3:0 im letzten Gruppenspiel der EM 2000 besiegelten das Vorrunden-Aus der deutschen Elf.

Ein Vierteljahrhundert später hatte der „alte“ Conceição großen Anteil am Jokertor seines Sohnes. Als Trainer in Porto verhalf er ihm einst zum Profidebüt, vor dem Spiel in München gab er ihm letzte Tipps. „Das ist ein Ritual von uns“, sagte Conceição, „er hat mir Glück gewünscht und gesagt, ich soll das Beste tun, was ich kann.“