Wunder, Bomber, Müller: DFB-Spiele um Platz drei

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet in der Nations League zum achten Mal ein Duell um die "Goldene Ananas" - ein Blick in die Geschichtsbücher.

Nach dem 1:2 gegen Portugal spielt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und DAZN) nur um Platz drei. Für die DFB-Elf ist es das achte Duell um die „Goldene Ananas“, einmal mehr findet dieses Spiel in Stuttgart statt. Ein Rückblick: