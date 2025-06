Yamal zaubert bei Offensivspektakel - jetzt gegen CR7

Lamine Yamal zauberte und traf: In einem hochklassigen Offensivspektakel zeigte das 17 Jahre alte Ausnahmetalent einmal mehr auf beeindruckende Weise, dass ihm im Weltfußball die Zukunft gehört. Beim furiosen 5:4 (2:0) der Spanier im Halbfinale der Nations League gegen Frankreich stand der Jungstar des FC Barcelona im Mittelpunkt - und trifft jetzt am Sonntag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) im Finale auf Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo (40).

Die UEFA kürte ihn zum „Player of the match“. „Er erzielte nicht nur zwei Tore, sondern sorgte für permanente Gefahr. Er besitzt ein unglaubliches Maß an Reife für sein Alter“, hieß es in der Begründung für die logische Wahl.