Nations League: Drei Gruppenspiele bei ARD und ZDF

SID 26.03.2026 • 13:13 Uhr Bereits im September wird das DFB-Team nach der WM wieder bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden auch zur neuen Saison ausgewählte Nations-League-Partien der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zeigen. Die beiden Fernsehanstalten übertragen im WM-Jahr gemeinsam drei der sechs Gruppenspiele der Spielzeit 2026/27, die weiteren Duelle zeigt der Privatsender RTL.

Bei der fünften Ausgabe der Nationenliga trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Gruppe A2 in Hin- und Rückspielen auf Griechenland, Serbien und die Niederlande. RTL übernimmt dabei jeweils die Auswärtspartien des DFB-Teams. Am 24. September reist die Mannschaft zum Auftakt zunächst zu ihren Nachbarn, auch die Partien in Griechenland (4. Oktober) und bei den Serben (13. November) übernimmt der Privatsender.