Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Nations League
Nations League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Nations League>

Nations League: Drei Gruppenspiele bei ARD und ZDF

ARD und ZDF zeigen drei DFB-Spiele

Bereits im September wird das DFB-Team nach der WM wieder bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein.
Im Februar wurden die Gruppen ausgelost
Im Februar wurden die Gruppen ausgelost
© AFP/SID/PAU BARRENA
SID
Bereits im September wird das DFB-Team nach der WM wieder bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden auch zur neuen Saison ausgewählte Nations-League-Partien der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zeigen. Die beiden Fernsehanstalten übertragen im WM-Jahr gemeinsam drei der sechs Gruppenspiele der Spielzeit 2026/27, die weiteren Duelle zeigt der Privatsender RTL.

Bei der fünften Ausgabe der Nationenliga trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Gruppe A2 in Hin- und Rückspielen auf Griechenland, Serbien und die Niederlande. RTL übernimmt dabei jeweils die Auswärtspartien des DFB-Teams. Am 24. September reist die Mannschaft zum Auftakt zunächst zu ihren Nachbarn, auch die Partien in Griechenland (4. Oktober) und bei den Serben (13. November) übernimmt der Privatsender.

Die ARD zeigt das erste Heimspiel gegen Griechenland (27. September) sowie das zweite Spiel gegen die Niederlande (16. November). Im ZDF läuft die Partie gegen Serbien (1. Oktober).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite