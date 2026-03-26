Nations League: Drei Gruppenspiele bei ARD und ZDF

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden auch zur neuen Saison ausgewählte Nations-League-Partien der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zeigen. Die beiden Fernsehanstalten übertragen im WM-Jahr gemeinsam drei der sechs Gruppenspiele der Spielzeit 2026/27, die weiteren Duelle zeigt der Privatsender RTL.
ARD und ZDF zeigen drei DFB-Spiele
Bereits im September wird das DFB-Team nach der WM wieder bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein.
Im Februar wurden die Gruppen ausgelost
© AFP/SID/PAU BARRENA
Bei der fünften Ausgabe der Nationenliga trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Gruppe A2 in Hin- und Rückspielen auf Griechenland, Serbien und die Niederlande. RTL übernimmt dabei jeweils die Auswärtspartien des DFB-Teams. Am 24. September reist die Mannschaft zum Auftakt zunächst zu ihren Nachbarn, auch die Partien in Griechenland (4. Oktober) und bei den Serben (13. November) übernimmt der Privatsender.
Die ARD zeigt das erste Heimspiel gegen Griechenland (27. September) sowie das zweite Spiel gegen die Niederlande (16. November). Im ZDF läuft die Partie gegen Serbien (1. Oktober).