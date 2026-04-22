Nations League: DFB-Team spielt in Augsburg, München und Berlin

SID 22.04.2026 • 16:42 Uhr Nach der WM geht es für die Nationalmannschaft zu Hause gegen Griechenland, Serbien und die Niederlande.

Nach der WM in den USA, Mexiko und Kanada trägt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihre Nations-League-Heimspiele vor Jahresende in Augsburg, München und Berlin aus. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt.

Das erste Spiel vor Heimpublikum nach der Weltmeisterschaft findet am 27. September in Augsburg gegen Griechenland statt. Am 1. Oktober folgt in München das Duell mit Serbien. Das letzte Heimspiel des Jahres steigt am 16. November im Olympiastadion Berlin gegen WM-Teilnehmer Niederlande (alle 20.45 Uhr). In Augsburg tritt das DFB-Team erstmals seit zehn Jahren an.