Donyell Malen fällt gegen Deutschland aus
Der niederländische Verband verkündet für das Spiel gegen Deutschland zwei Ausfälle - darunter auch Ex-BVB-Stürmer Donyell Malen. Zwei Profis werden nachnominiert.
Die beiden niederländischen Nationalspieler Donyell Malen und Justin Kluivert werden das Länderspiel gegen Deutschland verletzungsbedingt verpassen.
Das gab der niederländische Verband am Sonntagabend offiziell bekannt. Mexx Meerdink und Guus Til werden für das Duo nachnominiert.
Nations League: Malen verpasst Duell mit Deutschland
Bei Malen handelt es sich laut übereinstimmenden Medienberichten um eine leichte Muskelverletzung. Der ehemalige BVB-Stürmer spielt aktuell bei der AS Rom und kam zuletzt immer besser in Fahrt.
In den ersten sechs Pflichtspielen dieser Saison schoss Malen stolze sechs Tore und gab zudem eine Vorlage.
Das Nations-League-Duell mit Deutschland am 24. September in Amsterdam findet allerdings ohne ihn statt.
Weitere News
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News von der WM direkt in dein Postfach