England gerät beim Heimspiel gegen Spanien bereits kurz nach Anpfiff in Rückstand. Der Gegentreffer hat eine historische Dimension.

Albtraumstart für England im Nations-League-Duell mit Weltmeister Spanien (JETZT im LIVETICKER)! Erst knappe 100 Sekunden waren gespielt, da geriet das Team von Thomas Tuchel bereits mit 0:1 in Rückstand. Lamine Yamal nutzte einen Patzer von Verteidiger Marc Guéhi eiskalt aus und brachte die Furia Roja in Führung.

Laut Datenanbieter Opta war es sogar das früheste Gegentor für die Engländer im prestigeträchtigen Wembley-Stadion seit 69 Jahren.

England kassierte das erste Gegentor bereits nach zwei Minuten England kassierte das erste Gegentor bereits nach zwei Minuten © IMAGO/Shutterstock

Sowieso kassierten die Three Lions in ihrer langen Geschichte nur zwei frühere Gegentore im Nationalstadion, beide fielen bereits in der ersten Minute. Ebenjenes vor 69 Jahren, im April 1957, durch Schottland und im November 1953 beim 3:6 gegen Ungarn – damals noch im 2003 abgerissenen alten Stadion.

England dreht Partie gegen Spanien

„Ein absolut miserabler Start für England…“, schrieb die englische Zeitung Daily Mail. „Guehis Schocker beschert Yamine Lamal den Führungstreffer“, hieß es bei der Sun.

2 – Lamine Yamal has scored the third quickest goal England have ever conceded at Wembley Stadium, behind only first minute goals for Scotland in 1957 and Hungary in 1953.



Punch. pic.twitter.com/NxVp1qOnVi — OptaJoe (@OptaJoe) September 26, 2026

Doch auf den frühen Schock zeigte das Team von Thomas Tuchel im Verlauf der ersten Halbzeit die richtige Antwort. Innerhalb von nur fünf Minuten drehten die Engländer durch Anthony Gordon (36.) und Harry Kane (40.) die Partie und gingen mit einer 2:1-Führung in die Pause.

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