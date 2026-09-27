Nations League heute live: Deutschland – Griechenland im Free-TV, Ticker & Stream

Jürgen Klopp feiert gegen Griechenland seine Heimpremiere als Bundestrainer. Nach dem Unentschieden zum Auftakt der Nations League soll der erste Sieg her. So können Sie Klopps Heimdebüt verfolgen.

Nach dem 1:1 bei seinem Debüt gegen die Niederlande visiert Jürgen Klopp mit der deutschen Nationalmannschaft den ersten Sieg als Bundestrainer an. Am Sonntag trifft die DFB-Elf beim zweiten Spiel der Nations League in Augsburg auf Griechenland (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Die Griechen sind mit einem 2:1-Last-Minute-Sieg in Serbien in die Nationenliga gestartet und führen daher aktuell die Gruppe an. Mit einem Sieg kann Klopp in seinem ersten Heimspiel als Bundestrainer an den Griechen vorbeiziehen.

Nations League: So können Sie Deutschland – Griechenland LIVE im TV, Stream und Ticker verfolgen

Alexander Nübel anstelle von Marc-André ter Stegen im Tor

Schon vor Anpfiff gab es eine Änderung auf der Torhüterposition. Alexander Nübel wird gegen Griechenland zwischen den Pfosten stehen, Marc-André ter Stegen muss zunächst auf der Bank Platz nehmen. „Er hat sich das verdient. Ich hoffe, dass er es genießt und den Kasten sauber hält“, sagte Klopp auf der Pressekonferenz am Samstag.

Jürgen Klopp will den ersten Sieg als Bundestrainer holen Jürgen Klopp will den ersten Sieg als Bundestrainer holen © IMAGO/Beautiful Sports International

Gleichzeitig betonte der 59-Jährige, es sei keine Entscheidung gegen ter Stegen. „Ich habe gehört, dass Marc kritisch gesehen wurde – das hat mich überrascht nach einem Spiel, nach dem der gegnerische Trainer sagte, er habe uns den Arsch gerettet“, sagte Klopp.

Gönnt Jürgen Klopp Schlotterbeck eine Pause?

Auch weitere Veränderungen in der ersten Elf von Klopp sind denkbar. Mit Kai Havertz und Jamal Musiala verletzten sich zwei Leistungsträger rund um das Duell mit der Niederlande. Der für Musiala nachgerückte Florian Wirtz, eigentlich erst für den zweiten Kader vorgesehen, wird noch nicht von Anfang an spielen. „Das wäre sicher das Falscheste, was wir jetzt tun könnten“, sagte der Bundestrainer.

Younes Ebnoutalib, der als früher Havertz-Ersatz in Amsterdam überzeugt hatte, könnte auch gegen Griechenland in der Sturmspitze beginnen. Eine mögliche Pause könnte es dagegen für Innenverteidiger Nico Schlotterbeck geben. Der BVB-Star war erst kurz zuvor von einer längeren Verletzung wieder auf den Platz zurückgekehrt und könnte deshalb geschont werden.

DEINE MEINUNG

Gegen Griechenland weist die DFB-Elf eine makellose Bilanz auf. In zehn Spielen gelangen sieben Siege und drei Unentschieden. Das letzte Duell beider Nationen gab es zur EM-Vorbereitung im Juni 2024. Damals siegte Deutschland durch Tore von Kai Havertz und Pascal Groß mit 2:1.

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