Nach Fehlstart: Italien feiert klaren Sieg in der Türkei

Italien betreibt Wiedergutmachung und gewinnt deutlich in der Türkei. Trainer Roberto Mancini gelingt nach seiner Rückkehr der erste Erfolg mit der Squadra Azzurra.

Dickes Ausrufezeichen nach dem Fehlstart: Die italienische Fußball-Nationalmannschaft hat sich nach der desolaten Leistung im ersten Spiel unter dem zurückgekehrten Trainer Roberto Mancini eindrucksvoll zurückgemeldet – und die Türkei in der Nations League am Montagabend deutlich mit 4:1 (3:0) besiegt.

In Bursa dominierten die Italiener zu Beginn des Spiels, Alessandro Bastoni (9.), Davide Frattesi (22.) und Michael Kayode (27.) legten schon in der ersten Halbzeit auch dank der teils fahrigen Defensive der Türkei den Grundstein für den Auswärtssieg.

Italien siegte souverän in der Türkei Italien siegte souverän in der Türkei © IMAGO/Seskim Photo TR

In der zweiten Hälfte traf zudem Pio Esposito (50.). Für die Gastgeber, die in Hälfte zwei deutlich besser ins Spiel fanden, war lediglich Baris Yilmaz (47.) erfolgreich.

Am Freitag noch hatte Italien nach schwacher Leistung 0:2 gegen Belgien verloren, mit dem Erfolg über die Türkei sammelte die Auswahl nun wichtige Punkte für den Verbleib in der Liga A der Nations League.

Nations League: Türkei kassiert zweite Pleite

Die Türken mit dem italienischen Coach Vincenzo Montella mussten nach dem 0:1 gegen Frankreich hingegen die zweite Niederlage innerhalb weniger Tage hinnehmen und bilden nun das Schlusslicht in Gruppe 1 der Liga A.

Am Freitag sollen im Duell mit Belgien die ersten Punkte her, während Italien auf Frankreich mit dem neuen Trainer Zinedine Zidane trifft. Am Montag in der kommenden Woche duellieren sich Italien und die Türkei im Rückspiel dann erneut.

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