Zinédine Zidane rotiert bei seinem zweiten Spiel als französischer Nationaltrainer kräftig. Seine Veränderungen betreffen auch ein Bayern-Duo.

Kräftige Rotation bei Zinédine Zidane und Frankreich! Der neue Nationaltrainer verändert seine Startelf am 2. Spieltag der Nations League im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen die Türkei gleich auf neun(!) Positionen. Gegen Belgien (JETZT im LIVETICKER) verbleiben nur Keeper Mike Maignan und Innenverteidiger Maxence Lacroix in der ersten Elf.

Das bedeutet auch, dass die beiden Bayern-Stars Michael Olise und Dayot Upamecano zunächst nur auf der Bank Platz nehmen. Upamecano spielte gegen die Türkei über die vollen 90 Minuten, Olise wurde nach 78 Minuten ausgewechselt.

Dayot Upamecano (r.) und Michael Olise (l.) sitzen gegen Belgien zunächst auf der Bank Dayot Upamecano (r.) und Michael Olise (l.) sitzen gegen Belgien zunächst auf der Bank © IMAGO/Kirchner-Media

Zuvor hatte er den entscheidenden Treffer durch Kylian Mbappé vorbereitet. Es war Olises neunter Assist für die Équipe Tricolore im laufenden Kalenderjahr. Zuletzt gelang dies Raymond Kopa im Jahr 1958. Olise bleiben mit dem Belgien-Spiel noch fünf Partien, um ihn zu überholen und zum alleinigen Rekordhalter zu avancieren.

Mbappé muss verletzt abreisen

In der Innenverteidigung beginnt Jérémy Jacquet für Upamecano. Desiré Doué bekleidet Olises Position auf dem rechten Flügel.

Neben dem Bayern-Duo muss Zidane gezwungenermaßen auf Mbappé verzichten. Der Superstar verletzte sich beim Tor gegen die Türkei am Knie und reiste bereits wieder von der Nationalmannschaft ab. Bradley Barcola startet dafür auf dem linken Flügel, Estéban Lepaul in der Spitze für Ousmane Dembélé.

DEINE MEINUNG

Im Mittelfeld beginnen Lucas da Cunha, Eduardo Camavinga und Maghnes Akliouche für Adrien Rabiot, Manu Koné und Rayan Cherki. Pierre Kalulu (für Jules Koundé) und Andy Diouf (für Adrien Truffert) bilden mit Lacroix und Jacquet die Viererkette.

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