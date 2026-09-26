Tuchel: Das macht mich zu dem, der ich bin

England empfängt heute Spanien in der Nations League. Der Anstoß ist um 20.45 Uhr im legendären Wembley. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am ersten Spieltag der UEFA Nations League 2026/27 trifft England heute auf Spanien.

Die Mannschaft von Thomas Tuchel empfängt um 20.45 Uhr im Wembley Stadium in London. Zeitgleich findet das andere Duell aus der Gruppe A3 statt. Kroatien gastiert in der Tschechischen Republik.

Nations League: England – Spanien LIVE im TV, Stream und Ticker

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Die Engländer haben vor dem Nations League Auftakt mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Fünf Profis aus Tuchels 27-Mann-Aufgebot fallen aus. Mit dabei ist allerdings wieder Trent Alexander-Arnold. Der Real Madrid-Star wurde für die WM in Nordamerika nicht nominiert. Der Verzicht auf den Rechtsverteidiger hatte in England für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Bayern-Star Harry Kane und Bayer Leverkusens Jarell Quansah sind auch dabei.

England muss sich wieder beweisen

Der WM-Dritte hat nach dem dramatischen WM-Aus einiges wieder gut zu machen. Tuchel verteidigte seine passiven Wechsel nach der Last-Minute-Niederlage gegen Argentinien und kassierte dafür viel Kritik.

Auf der anderen Seite steht der amtierende Welt- und Europameister. Die Mannschaft von Erfolgscoach Luis de la Fuente bleibt im Vergleich zum WM-Kader größtenteils unverändert. Im Mittelpunkt von La Furia Roja dürfte der Barcelona-Star Lamine Yamal stehen. Der 19-Jährige plädierte in den letzten Wochen mehrmals dafür, dass er den anstehenden Ballon d’Or gewinnen sollte: „Wegen meiner Spielweise und meiner Art. Im europäischen Fußball gibt es derzeit nur wenige Spieler, die so spielen wie ich und auf diese Weise begeistern.“

Das letzte Duell der beiden Fußballgiganten war das EM-Finale 2024 in Berlin. Dort setzte sich Spanien spät mit 2:1 gegen die Three Lions durch und krönte sich zum Europameister.

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