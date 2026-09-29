Am zweiten Spieltag der Nations League steht die englische Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel in Tschechien gleich unter Druck. SPORT1 gibt einen Überblick, wie Sie die Partie live verfolgen können.

Der Auftakt in die Nations League war für England unter Trainer Thomas Tuchel zwar ansehnlich, endete für die „Three Lions“ in der Gruppe drei der Liga A aber mit einer 2:3-Niederlage gegen Weltmeister Spanien.

Im zweiten Spiel gegen Tschechien am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) muss für das Team um Bayern-Superstar Harry Kane, der gegen Spanien einen Elfmeter vergab, ein Sieg her, sonst droht der Abstieg in die Liga B.

Landet England um Trainer Thomas Tuchel in Tschechien einen Pflichtsieg? Landet England um Trainer Thomas Tuchel in Tschechien einen Pflichtsieg? © IMAGO/Mark Pain

Nations League: So können Sie Tschechien – England heute live verfolgen – tuchel unter Druck

Auch Tschechien verlor sein Auftaktspiel gegen Kroatien. Am Ende hieß es 1:2, sodass im Parallelspiel zwischen Spanien und Kroatien das Spitzenspiel ansteht.

Wer diese Partie gewinnt, hat gute Aussichten, sich für das im März des kommenden Jahres stattfindende Viertelfinale zu qualifizieren.

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