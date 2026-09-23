Ronaldo reagiert deutlich auf Rücktritts-Gerüchte

Er sei bereit, Portugals Auswahl zu verlassen, sobald dies vom Trainerstab gewünscht werde, so der 41-Jährige. Doch er selbst wolle unbedingt weitermachen.

Cristiano Ronaldo hat den Zeitpunkt seines letzten Länderspiels für Portugal erneut offen gelassen. „Ich bin nicht mehr in dem Alter, um an die Zukunft zu denken. Für mich ist die Gegenwart das Wichtigste“, sagte der 41-Jährige am Mittwoch.

Er sei aber bereit, die Auswahl zu verlassen, „sobald dies vom Trainerstab gewünscht werde“, fügte der Kapitän der Seleção an. In 233 Spielen für Portugals A-Mannschaft hat er 146 Tore erzielt.

Ronaldo bleibt im Portugal-Kader

Ronaldo steht auch nach der enttäuschenden WM im Aufgebot, wenn Portugal am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) in der Nations League auf Wales trifft. Im Sommer hatte der fünfmalige Gewinner des Ballon d’Or erklärt, die laufende Saison werde „wahrscheinlich“ seine letzte als Profi sein. Darauf angesprochen, deutete Ronaldo zumindest an, seinen Abschied rechtzeitig bekanntzugeben.

Ronaldo lobte zudem den neuen Nationaltrainer Jorge Jesus als „die perfekte Wahl“. In der vergangenen Saison waren beide gemeinsam mit Al-Nassr saudischer Meister geworden. Jesus bestätigte derweil, dass Ronaldo gegen Wales in der Startelf stehen werde.

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