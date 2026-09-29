Türkeis Presse fordert Trainer-Aus! 

Nach der 1:4-Schmach gegen Italien ist das Urteil der türkischen Presse klar: Nationaltrainer Vincenzo Montella muss weg

Die 1:4-Niederlage der Türkei in der Nations League gegen Italien hat das Fass zum Überlaufen bringen lassen. Für die heimische Presse ist das Urteil klar: Der Verband soll sich von Nationaltrainer Vincenzo Montella trennen.

“Wir waren so schlecht, dass sogar die Italiener überrascht waren”, schrieb die mächtige Hürriyet mit triefendem Sarkasmus und forderte unverhohlen: “Wir müssen nun eine neue Ära mit einem anderen Trainer beginnen, der die Qualität unseres Kaders im Spiel widerspiegelt.”

Sinnbild: Türkeis Nationaltrainer Vincenzo Montella steht im Regen Sinnbild: Türkeis Nationaltrainer Vincenzo Montella steht im Regen © IMAGO/Anadolu Agency

Kritik an Montellas Angsthasenfußball

Die Hürriyet hat Montella als Schuldigen ausgemacht, wirft ihm ein allzu defensives System und Angsthasenfußball vor: “Das ist ein System, in dem niemand ans Tor herankommt, niemand je in den Angriff drängt, niemand trifft.”

Montella stand schon nach dem peinlichen Vorrunden-Aus bei der WM in der Kritik. Nach den jüngsten Niederlagen (0:1 gegen Frankreich) und nun Italien könnte die Ablösung des 52 Jahre alten Italieners bevorstehen.

Ausgenommen von der Kritik wird in den heimischen Medien einzig Arda Güler von Real Madrid. Hürriyet bezeichnete ihn als “einzigen und echten Anführer auf dem Feld” und forderte die Kapitänsbinde für den 21 Jahre alten Superstar von Real Madrid: “Er gibt hundert Prozent für das Nationaltrikot, alle respektieren ihn.”