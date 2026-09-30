Die beiden Frankreich-Profis Dayot Upamecano und Ousmane Dembélé nutzen ihren freien Tag bei der Nationalmannschaft für eine Fahrradtour. Beim Bayern-Verteidiger kommt es fast zum Unfall.

Die französischen Nationalspieler Dayot Upamecano und Ousmane Dembélé haben ihren freien Tag während der Länderspielphase genutzt, um eine kleine Fahrradtour durch Paris zu unternehmen. Beide aber ließen auf dem Rad die Sicherheit, die man von ihnen auf dem Platz gewohnt ist, etwas vermissen. Für den Bayern-Verteidiger wäre die Tour fast in einem Unfall geendet.

Social-Media-Videos, geteilt vom TikTok-Kanal Amar Taoualits, zeigen das Spieler-Duo gemeinsam mit einem gemeinsamen Freund auf geliehenen E-Bikes durch die Stadt radelnd. Auf dem Pariser Kopfsteinpflaster schlängeln sie sich durch die Autoschlangen in der französischen Spätsommersonne. Dann sorgt zunächst Dembélé, danach Upamecano für einen Hingucker.

Dayot Upamecano radelt durch Paris Dayot Upamecano radelt durch Paris © TikTok/Amar Taoualit

Dembélé und Upamceano mit Beinahe-Unfall bei Fahrrad-Tour

Zunächst war es der PSG-Stürmer, dem mehrere Gegenstände aus einem Fahrradkorb auf die Straße fielen. Während er langsam abbremste, um sein Hab und Gut wieder aufzulesen, schwenkte die Kamera auf den vorausfahrenden Upamecano, der beim Versuch, anzuhalten, ins Straucheln geriet und dabei fast vom Sattel glitt.

Das dahinterfahrende Auto bemerkte die Situation glücklicherweise frühzeitig und kam zum Stehen, bevor Schlimmeres passieren konnte. So blieb vom Ausflug für alle Beteiligten vermutlich nur ein Lacher.

Deutlich souveräner zeigten sich die Stars der Les Bleus hingegen zuletzt auf dem Platz. In den ersten beiden Spielen unter Frankreichs neuem Nationaltrainer Zinédine Zidane gelangen dem WM-Halbfinalisten zwei 1:0-Siege gegen die Türkei und Belgien. Bayern-Shootingstar Michael Olise überzeugte dabei mit einer Vorlage und einem Traumtor. Am Freitag (20.45 Uhr) empfängt Frankreich dann Italien zum Nations-League-Kracher.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach