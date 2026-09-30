Ex-Bayern-Flirt wird zum „neuen Idol der Three-Lions-Fans“

Anthony Gordon trifft erneut für England und wird nach dem Sieg in Tschechien von allen Seiten abgefeiert. Ihm unterläuft aber ein ungewollter Seitenhieb gegen Nationaltrainer Thomas Tuchel.

Anthony Gordon sorgt in England weiter für Begeisterung. Der Flügelspieler des FC Barcelona erzielte beim 2:0 der Three Lions in der Nations League in Tschechien den Führungstreffer und erhielt anschließend viel Lob. Nach der Pause köpfte der 25-Jährige eine Flanke von Trent Alexander-Arnold ein, ehe Harry Kane den Auswärtssieg perfekt machte.

Das englische Boulevardblatt The Sun erklärte Gordon zum „neuen Idol der Three-Lions-Fans“ und gab ihm in der Einzelkritik eine Acht – den Höchstwert im Team von Trainer Thomas Tuchel. Selbst Kane kam nur auf eine Sieben.

Anthony Gordon brilliert im Trikot von England Anthony Gordon brilliert im Trikot von England © IMAGO/Mark Pain

Die Fans hatten Gordons Namen bereits beim Nations-League-Spiel gegen Spanien skandiert und wiederholten dies nun in Prag. Die Daily Mail bewertete den Offensivspieler als „Englands besten Spieler“, der eine „spielentscheidende Leistung“ ablieferte.

Gordon bei der WM noch kein Stammspieler

The Sun hob vor allem die wachsende Bedeutung des Barça-Profis für die Nationalmannschaft hervor. Gordon, der im Sommer auch beim FC Bayern auf dem Zettel stand, ist seit der K.o.-Phase der Weltmeisterschaft, als sein Treffer gegen Argentinien England beinahe erstmals seit 60 Jahren ins Finale gebracht hätte, kaum mehr zu stoppen und inzwischen ein unumstrittener Stammspieler.

The Athletic erinnerte daran, dass dies bei der WM noch nicht so war: „Es ist schon seltsam, wenn man bedenkt, dass Anthony Gordon vor nicht allzu langer Zeit noch kein fester Bestandteil der englischen Nationalmannschaft war. Man erinnere sich daran, dass Marcus Rashford bei der Weltmeisterschaft gegen Panama und die DR Kongo vor ihm in der Startelf stand, als die beiden um den Platz auf dem linken Flügel konkurrierten.“

DEINE MEINUNG

Tuchel stellte im Anschluss an die Partie auf der Pressekonferenz klar, dass Gordon derzeit definitiv zu den Stammspielern der Three Lions gehören würde: „Er verteidigt sein Trikot und seine Position. Es war wieder eine exzellente Performance von ihm – wie auch schon gegen Spanien. Anthony hat ein herausragendes Tor geschossen, das sehr schwierig war. Aktuell spielt er auf dem höchsten Niveau und ist ein sehr wichtiger Spieler für uns.“

Kritik an Tuchel wegen Alexander-Arnold?

Gordon selbst sorgte aber nicht nur wegen seiner sportlichen Leistung für Schlagzeilen, denn nach der Partie rutschten ihm wohl ungewollt kritische Worte über seinen Coach heraus. Dem 25-Jährige war wichtig, Rückkehrer Alexander-Arnold für dessen Torvorbereitung zu loben.

„Nur wenige Spieler haben die Fähigkeiten, Technik und den Mut, womöglich einen Fehler zu machen und diese Flanke zu versuchen. Deswegen ist er so gut, und ich wollte unbedingt mit ihm spielen aus diesem Grund“, sagte Gordon im englischen TV bei BBC.

Mit Blick auf Alexander-Arnolds Nicht-Nominierung für die WM fügte Gordon hinzu: „Er hatte seine eigene Reise mit England. Er hätte wohl mehr spielen sollen.“ Der England-Star korrigierte sich daraufhin sofort und schob hinterher: „Spielen wollen, sorry.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.