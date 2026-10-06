Die Serie hält: Spanien besiegt Kroatien

Doppeltorschütze Mikel Merino gelingt der entscheidende Treffer erst nach einem Platzverweis für Ivan Perisic.

Fußball-Weltmeister Spanien hat seine Weltrekord-Serie ausgebaut. Gegen defensivstarke Kroaten, die drei Tage zuvor beim 0:7 gegen England die höchste Niederlage ihrer Geschichte kassiert hatten, erreichte die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente am vierten Spieltag der Nations League dank Doppeltorschütze Mikel Merino (61./88.) ein 2:1 (0:1) und ist nun seit 42 Spielen unbesiegt.

Der Siegtreffer fiel, nachdem Ivan Perisic, der die Kroaten zunächst in Führung gebracht hatte (17.), mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden war (81.). Kurz zuvor hatte der ehemalige Bundesliga-Profi gegen bisweilen fahrlässige Spanier sogar selbst einen zweiten Treffer auf dem Fuß gehabt, war aber mit einer Großchance am spanischen Torhüter Unai Simón (77.) gescheitert.

Spanien jubelt über den nächsten Sieg Spanien jubelt über den nächsten Sieg © IMAGO/Sebastian Frej

Perisic hatte nach einer ersten Großchance durch Josip Stanisic von FC Bayern (13.) per Kopf zur Führung getroffen. Der spanische Torhüter Unai Simon hatte einen Schuss des Freiburgers Igor Matanovic nicht festhalten können. Kurz darauf vergab Matanovic nach einem schlechten Pass von Simón das 2:0 (23.).

Nations League: Spanien dreht erst nach der Pause auf

Die Spanier wurden erst kurz vor dem Halbzeitpfiff erstmals gefährlich, Lamine Yamal aber traf nach einem Traumpass von Pedri lediglich das Außennetz.

Nach dem Wiederbeginn erhöhte der Weltmeister den Druck, nach einer verunglückten Kopfballabwehr von Stanisic traf Merino auf Vorlage von Dani Olmo. Nach dem Platzverweis für Perisic drehte der Super-Joker dann mit einem Traumtor das Spiel.

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