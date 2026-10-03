Historisches Debakel: Tuchels England demütigt Kroatien

Ballon d’or für Kane? "Für mich gäbe es nichts Schöneres"

Kroatien geht gegen die englische Nationalmannschaft unter und kassiert die höchste Pleite der Verbandsgeschichte. Gegen das Team von Thomas Tuchel läuft bei den Gastgebern gar nichts zusammen.

Was für eine Blamage für Kroatien! Die „Vatreni“ haben in der Nations League vor heimischem Publikum einen desolaten Auftritt hingelegt und eine historische 0:7-Klatsche gegen England kassiert. Es war die höchste Niederlage der kroatischen Verbandsgeschichte.

Bereits zur Halbzeit war die Partie im Stadion Rujevica in Rijeka entschieden. England führte nach einer furiosen Vorstellung schon mit 4:0 und ließ dem völlig überforderten Gastgeber zu keinem Zeitpunkt eine Chance.

Kroatien kassierte eine historische Pleite Kroatien kassierte eine historische Pleite © IMAGO/Grubisic

Harry Kane (8./53.), Jude Bellingham (21.), Anthony Gordon (39.), Bukayo Saka (45./68.) und Morgan Rogers (87.) erzielten die Treffer für die Mannschaft von Thomas Tuchel. In der Gruppe A3 festigte England, das am Dienstag (20.45 Uhr) auf Tschechien trifft, mit sechs Punkten Platz zwei hinter Weltmeister Spanien.

„Rufschädigung“: Presse rechnet mit Kroatien ab

Die kroatische Presse nahm kein Blatt vor den Mund und zeigte sich entsetzt. „Rufschädigung: Ein beispielloser Einbruch der Karierten“, titelte die Zeitung Jutarnji list.

Bei 24sata hieß es: „Die Karierten lieferten das schlechteste Spiel in der Geschichte der Nationalmannschaft ab.“ Und Vecernji list stellte fest: „Kroatiens Verteidigung scheint nicht existent zu sein.”

DEINE MEINUNG

Besonders die kroatische Hintermannschaft bot einen erschreckenden Auftritt. Die Viererkette um das Innenverteidiger-Duo Josko Gvardiol und Luka Vuskovic gewährte den Engländern immer wieder riesige Räume und bekam die starken Gordon, Saka und Kane nie in den Griff.

Besondere Atmosphäre bei Kroatien-Debakel

Die Zahlen verdeutlichten die Kräfteverhältnisse eindrucksvoll: Kroatien hatte über die gesamte Partie nur einen einzigen Torschuss, England kam auf gleich zehn Abschlüsse auf das Tor.

Besonders bemerkenswert war die Atmosphäre rund um die Begegnung. Die UEFA hatte Kroatien nach rassistischen Vorfällen im vergangenen Jahr bestraft und das Spiel gegen England als Geisterspiel angesetzt.

Dank einer speziellen UEFA-Regelung durften jedoch Kinder unter 14 Jahren die Partie kostenlos besuchen. Rund 6.000 Schulkinder sorgten deshalb für Leben auf den Tribünen – und sahen die historische Pleite der Kroaten.

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