Italien hat nach dem nächsten Erfolg in der Nations League gute Chancen auf das Viertelfinale. Bei der Türkei kriselt es derweil heftig.

Italien schöpft unter Roberto Mancini nach Jahren der Krise neue Hoffnung, während die Türkei den nächsten Dämpfer verkraften muss. Der viermalige Fußball-Weltmeister, der die vergangenen drei WM-Turniere verpasste, gewann eine Woche nach dem 4:1 in der Türkei am Montag auch das Nations-League-Rückspiel in Bologna mit 3:1 (1:0).

Nach dem ebenfalls ermutigenden Unentschieden zwischendurch in Frankreich (1:1) schoss Gianluca Scamacca (26.) Italien in einem ausgeglichenen Spiel in Führung. Der Stürmer von Atalanta Bergamo traf per Dropkick unter die Latte. Aral Simsir (61.) glich mit seinem ersten Länderspieltor aus, der kurz zuvor eingewechselte Riccardo Calafiori (64.) köpfte das 2:1. Pio Esposito (88.) traf zum Endstand.

Italien gewann erneut gegen die Türkei Italien gewann erneut gegen die Türkei © IMAGO/Insidefoto

Die Italiener sind mit sieben Punkten aus vier Spielen Zweiter in der Gruppe 1 der A-Liga, in der die ersten beiden Teams ins Viertelfinale einziehen. Die Türken stecken mit ihrem italienischen Nationaltrainer Vincenzo Montella hingegen weiter tief in der Krise: Sie sind nach vier Spielen punktlos – bei einem Torverhältnis von 2:10.

„Wir sind sehr enttäuscht“, wurde Galatasaray-Profi Yunus Akgün bei Sabah zitiert. „Wir haben uns viele Chancen erspielt, konnten sie aber nicht nutzen.“ Das Team wisse, dass es sich in „einer schwierigen Situation“ befinde: „Wir wollen unser Land wieder stolz machen, so wie wir es in der Vergangenheit getan haben.“

DEINE MEINUNG

Erneute Rücktrittsforderungen an Montella

Wie schon bei der Niederlage im Hinspiel gab es auch im italienischen Bologna heftige Reaktionen der mitgereisten türkischen Fans. Erneut forderten sie den Rücktritt von Montella: Nach dem 1:0 durch Scamacca skandierten die Fans „Montella, tritt zurück!“. Auch nach der Niederlage gegen Belgien (0:3) forderten die türkischen Anhänger Konsequenzen.

Mancini veränderte seine Mannschaft im Vergleich zum Frankreich-Spiel auf neun Positionen, was den Spielfluss im Stadio Renato Dall’Ara deutlich hemmte. Die Gäste waren mindestens gleichwertig, Scamaccas Tor resultierte aus der ersten wirklichen italienischen Chance. Zuvor hatte er bereits aus Abseitsposition getroffen (25.). Das Gegentor konterten die Gastgeber dann umgehend.

Italien empfängt am 12. November zunächst Frankreich zum Rückspiel, es folgt die Revanche in Belgien für das 0:2 zum Auftakt.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)