Kane auf Rekordjagd: „Der beste englische Spieler jemals“

Der Bayern-Star vergoldet seinen Rekordabend mit einem Doppelpack. Trainer und Mitspieler schwärmen.

Nach seinem „perfekten Abend“ geriet Harry Kane ins Schwärmen. Es sei „ein wirklich stolzer Moment, ganz sicher“, sagte der neue englische Rekordnationalspieler beim TV-Sender ITV. Das galt für ihn selbst, aber auch für alle Fans der Three Lions, die beim 3:0 (2:0) gegen Tschechien „fantastischen Fußball von England“ gesehen hatten.

Wie so oft war Kane maßgeblich beteiligt: Erst stellte der Kapitän und Rekordtorschütze mit seinem 125. Länderspiel den Uralt-Rekord von Torhüter Peter Shilton ein, dann führte er die Mannschaft von Thomas Tuchel mit einem erzwungenen Eigentor (27.) und seinen Länderspieltreffern Nummer 90 und 91 (40./57.) quasi im Alleingang zum Sieg. „Als Stürmer wartet man auf solche Chancen“, sagte Kane.

Der 33-Jährige sei „eine Legende des englischen Fußballs“, schwärmte sein deutscher Teammanager. Kane werde „unzählige junge Menschen inspirieren, Fußball zu spielen, und andere ermutigen, eine Karriere wie seine anzustreben und ihr Glück zu versuchen. Er ist ein fantastisches Vorbild“, sagte Tuchel.

Aus Sicht von Jude Bellingham ist Kane „in erster Linie ein unglaublicher Mensch, sowohl als Kapitän als auch als Mann“, sagte der Mittelfeldstar. „Er ist der beste englische Spieler, der jemals das Trikot getragen hat, und es ist eine Ehre, mit ihm zusammenzuspielen. Er ist nahezu unerreicht. Er schießt Tore am Fließband, geht tief in die Tiefe und räumt die Zweikämpfe ab. Er wird immer besser.“

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Neben Kane durfte auch Tuchel eine Bestmarke bejubeln. In seinem 26. Spiel als englischer Nationaltrainer holte der deutsche Coach seinen 20. Sieg. Er übertraf damit den bisherigen Rekordhalter Walter Winterbottom, der laut BBC zwischen 1946 und 1950 27 Spiele für 20 Siege benötigt hatte.