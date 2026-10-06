Harry Kane darf sich nun Rekordspieler der Three Lions nennen. Der Stürmer des FC Bayern avanciert mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Englands Presse ist begeistert.

Harry Kane hat sein Rekordspiel für Englands Nationalmannschaft vergoldet. Beim 3:0 (2:0) in der Nations League gegen Tschechien stellte der Stürmerstar des FC Bayern mit seinem 125. Länderspiel nicht nur den Uralt-Rekord von Torhüter Peter Shilton ein, sondern schoss die Three Lions mit einem Doppelpack (40./57.) und einem erzwungenen Eigentor (27.) auch noch im Alleingang zum hochverdienten Sieg.

Drei Tage nach der Sieben-Tore-Gala in Kroatien (7:0) erzielte Kane vor 78.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion seine Länderspieltreffer 90 und 91, Rekordtorschütze ist er längst. Beim 2:0 musste der Kapitän nach einem schönen Spielzug nur noch den Fuß reinhalten, das 3:0 erzielte er per Kopf.

Harry Kane überragte in seinem Rekordspiel Harry Kane überragte in seinem Rekordspiel © IMAGO/Crystal Pix

Presse verzückt: „Die Nacht gehörte Harry Kane“

„Harry Kane wird sich sein Leben lang an diesen Abend erinnern. Der Kerl ist eine wahre Tormaschine. Einer der größten Stürmer, die dieses Land je hervorgeberacht hat“, schrieb die Daily Mail. In eine ähnliche Kerbe schlug auch The Guardian: „Es war eine Nacht, die ganz Harry Kane gehörte. Wieder einmal. Kane ist einfach nicht zu stoppen.“

Die Boulevardzeitung The Sun schrieb: „Es war so offensichtlich, dass er ein Tor schießen würde, dass Trainer Thomas Tuchel sich nicht einmal die Mühe machte, von seinem Platz aufzustehen, sondern einfach in die Hände klatschte und applaudierte. Doch wie bei den Londoner Bussen folgt auf ein Tor von Kane gleich das nächste. Sein 91. Tor erzielte er mit einem raffinierten Kopfball, und er schwebte so lange in der Luft, dass es sich anfühlte, als würde er von einem Seil am Wembley-Dach emporgehoben.“

Bellingham schwärmt: „Eine Ehre, mit ihm zu spielen“

Begeistert war auch Teamkollege Jude Bellingham: „Es gibt nicht viel mehr zu sagen, was nicht bereits gesagt wurde. Er ist einfach unglaublich – sowohl als Kapitän als auch als Mensch. Er ist der beste englische Spieler, der jemals dieses Trikot getragen hat, und es ist eine Ehre, mit ihm zu spielen“, sagte der ehemalige BVB-Profi: „Er ist quasi unübertroffen. Er schießt Tore wie am Fließband, geht tief in die Abwehr und gewinnt Zweikämpfe. Er wird immer besser.“

Kane selbst sprach von einem „perfekten Abend“. Er habe von seiner Mannschaft „fantastischen Fußball gesehen“.

DEINE MEINUNG

Der ehemalige England-Keeper Paul Robinson kam bei der BBC erneut auf den so viel diskutierten Ballon d’Or zu sprechen: „Wenn Harry Kane nicht gewinnt, wäre das in diesem Jahr sicherlich eine Farce. Die Konkurrenz ist hart, aber niemand kann mit seinen Zahlen mithalten“, urteilte der 46-Jährige.

Standing Ovations im Wembley

Vor seinem Doppelpack hatte Kane Bundesliga-Profi Vladimír Coufal bereits zu einem Eigentor verleitet. Der Hoffenheimer drückte die halbhohe Hereingabe von Kane ohne Gegnerdruck über die Linie. Nach 82 Minuten wurde Matchwinner Kane schließlich unter stehenden Ovationen ausgewechselt.

Nach der knappen 2:3-Niederlage zum Nations-League-Auftakt gegen Spanien feierten die Engländer von Teammanager Tuchel den dritten Zu-Null-Sieg in Serie. Im November stehen im Kampf ums Viertelfinale die beiden abschließenden Gruppenspiele an – gegen Kroatien (12. November) und womöglich um den Gruppensieg in Spanien (15. November).

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)