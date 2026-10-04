Das umstrittene und politisch aufgeladene Nations-League-Duell liefert erneut unschöne Bilder.

Erneut keine Handshakes, wieder gesenkte Köpfe bei der Hymne – und diesmal kein Sieger: Das umstrittene und politisch aufgeladene zweite Nations-League-Duell zwischen Irland und Israel hat ähnliche Bilder wie am vergangenen Sonntag geboten. Unter abermals unschönen Bedingungen trennten sich die beiden Teams auf neutralem Platz im serbischen Backa Topola mit 1:1 (1:0).

Wie vor einer Woche beim 3:0 der Iren im ungarischen Debrecen verzichteten die Spieler beider Teams auf die sonst üblichen Gesten. Die Iren neigten ihre Köpfe beim Abspielen der israelischen Hymne zu Boden, es gab weder Shakehands noch das Übergeben eines Wimpels. Das Spiel fand vor fast leeren Tribünen statt.

Knapp drei Jahre nach Terrorangriff: Israel mit Trauerflor

Israels Mannschaft trug in Gedenken an die Opfer des Terrorangriffs der Hamas am 7. Oktober 2023 schwarze Armbinden.

Die Republik Irland gehört seit Beginn der israelischen Militäroffensive im Oktober 2023 zu den europäischen Ländern, die besonders deutlich ihre Unterstützung für die Palästinenser zum Ausdruck gebracht haben. Wegen des militärischen Vorgehen Israels im Gazastreifen als Reaktion auf den Überfall der Hamas hatte es in Irland im Vorfeld Forderungen nach einem Boykott gegeben.

Die irische Führung durch Troy Parrott (39., Foulelfmeter) glich Dor Peretz (47.) aus.

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