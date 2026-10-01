Nach Ronaldo-Flucht: Portugal gewinnt in Dänemark

Im Vorfeld bestimmte die fluchtartige Abreise des Superstars Cristiano Ronaldo die Schlagzeilen - der Titelverteidiger setzt dennoch den Erfolgslauf fort.

Einen Tag nach der spektakulären Flucht von Superstar Cristiano Ronaldo hat die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft ungeachtet der Unruhen ihren Erfolgslauf in der Nations League fortgesetzt. Inmitten der Schlagzeilen rund um die vielbeachtete Abreise ihres Rekordtorschützen setzte sich die Selecao in Dänemark am Donnerstagabend in einer unterhaltsamen Partie mit 4:2 (2:1) durch und feierte den dritten Sieg im dritten Spiel.

Joao Cancelo (13.), Goncalo Ramos (25.), Vitinha (67.) und Joao Felix (87.) erzielten die Treffer für Portugal. Mikkel Damsgaard (23.) und Rasmus Höjlund (53.) glichen in Kopenhagen zwischenzeitlich für die Gastgeber aus. Ronaldo fehlte auf portugiesischer Seite dabei gänzlich, am Mittwoch hatte der 41-Jährige die Nationalmannschaft im Zuge eines Streits mit Trainer Jorge Jesus fluchtartig verlassen.

Ist Ronaldos Nationalmannschafts-Karriere beendet?

Die Entscheidung habe er „nach der Pressekonferenz des Nationaltrainers und im Anschluss an ein Gespräch mit dem Präsidenten des portugiesischen Fußballverbands“ getroffen, schrieb Ronaldo später auf seinem Instagram-Kanal. Jesus hatte zuvor noch verkündet, dass es „keinerlei Zwischenfall“ mit Ronaldo gegeben habe, er aber erneut nicht zwingend auf den Stürmer setzen wolle.

Gegen Wales (1:0) war Ronaldo erst in der Schlussphase eingewechselt worden. Nachdem er beim 2:1 in Norwegen gar nicht zum Einsatz gekommen war, war der Kapitän direkt in Richtung Kabine entschwunden.

In seinem Post hatte der Europameister von 2016 angekündigt, zu „gegebener Zeit“ die „Wahrheit über die Gründe für meinen Abschied von der Nationalmannschaft“, der er sich „stets mit ganzer Kraft gewidmet“ habe, zu erklären. Die Trennung könnte endgültig sein.

DEINE MEINUNG

Kurz vor dem Duell mit Dänemark hatte Jesus die Ereignisse nicht kommentieren wollen. „Heute ist Spieltag. Ich will mich auf die Partie konzentrieren“, sagte der Coach der portugiesischen Rundfunkanstalt RTP. Danach werde man Zeit haben, darüber zu sprechen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach