Nations League: Griechenland – Deutschland heute live im TV, Stream und Ticker

Zum Abschluss der XXL-Länderspielphase trifft Bundestrainer Jürgen Klopp mit seinem DFB-Team erneut auf Griechenland. Im Hinspiel in Augsburg gab es eine bittere Niederlage für Deutschland. Glückt am Sonntagabend die Revanche?

Bundestrainer Jürgen Klopp will am Sonntagabend die XXL-Länderspielphase mit einem Sieg zu Ende bringen. Das DFB-Team trifft ab 20.45 Uhr (Hier geht’s zum LIVETICKER) in Thessaloniki mit Griechenland ausgerechnet auf den Gegner, der Klopp am vergangenen Sonntag seine erste Niederlage zugefügt hatte.

Bei seinem Debüt vor heimischer Kulisse verlor der neue Bundestrainer mit seiner Mannschaft mit 0:1 (0:0). Dimitrios Kourbelis erzielte in Augsburg das Tor des Tages und sorgte für den nicht unverdienten Erfolg des Underdogs.

Jürgen Klopp trifft mit der deutschen Nationalmannschaft das zweite Mal auf Griechenland Jürgen Klopp trifft mit der deutschen Nationalmannschaft das zweite Mal auf Griechenland © IMAGO/ActionPictures

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Das Ergebnis und die Leistung sollen sich aus deutscher Sicht am Sonntag wieder ändern. Klopp reist mit seinem zweiten Kader nach Griechenland, welcher sich am vergangenen Donnerstag mit dem 2:0-Sieg gegen Serbien in München vermutlich einiges an Selbstvertrauen erspielt hat.

„Es wird eine hitzige Atmosphäre“, prophezeite Klopp bereits am Donnerstag im ZDF bei seinem Ausblick auf das Spiel im ausverkauften Stadion in Thessaloniki, und er sprach vom erhofften „nächsten Entwicklungsschritt“. Beim 59-Jährige hat das Hinspiel auf jeden Eindruck hinterlassen: „Eine hochtalentierte Mannschaft stellt sich gegen uns hinten rein. Der Herausforderung waren wir an dem Tag nicht gewachsen.“

Deshalb wären drei Punkte so wichtig

Nach vier Punkten aus drei Spielen belegt die deutsche Mannschaft nur den dritten Platz hinter den noch ungeschlagenen Niederlanden (Fünf Punkte) und jenen Griechen, die mit sieben Zählern Spitzenreiter sind. Ein Sieg für Deutschland wäre wichtig, um den angestrebten Einzug ins Viertelfinale der Nations League noch in der eigenen Hand zu haben. Bei einer Niederlage wäre Platz eins bereits nicht mehr erreichbar und bestenfalls nur noch Platz zwei möglich.

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