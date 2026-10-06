Nations League heute: England – Tschechien live im TV, Stream und Ticker

England trifft zum Abschluss der Länderspielpause auf Tschechien. Das Team von Thomas Tuchel möchte nach der Gala gegen Kroatien nachlegen. So können Sie das Duell der Nations League verfolgen.

Für Thomas Tuchel und die englische Nationalmannschaft steht das letzte Duell der Länderspielpause an. Die Three Lions treffen am 4. Spieltag der Nations League am Dienstag im heimischen Wembley-Stadion auf Tschechien (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Nach der 7:0-Gala gegen Kroatien will England den nächsten Sieg einfahren und an Spanien, dem Spitzenreiter der Gruppe A3, dranbleiben. Das direkte Duell mit dem Weltmeister ging verloren, weshalb die Spanier aktuell die Tabelle mit neun Punkten vor England (6) anführen. Die Tschechen dagegen belegen punktlos den letzten Platz.

Harry Kane (l.) und Jude Bellingham (Nr. 10) bejubeln einen Treffer gegen Kroatien Harry Kane (l.) und Jude Bellingham (Nr. 10) bejubeln einen Treffer gegen Kroatien © IMAGO/HANZA MEDIA

Nations League: So können Sie England – Tschechien live verfolgen

Beim ersten Aufeinandertreffen in Prag vor einer Woche setzten sich die Engländer mit 2:0 durch. Für die Entscheidung sorgte Bayern-Star Harry Kane, der in der Nations League seinen Torriecher mal wieder unter Beweis stellt. Mit vier Treffern nach drei Einsätzen steht er gemeinsam mit Spanien-Star Lamine Yamal an der Spitze der Torschützenliste.

Kane vor Rekordeinsatz

Für Kane könnte es obendrein ein besonders Duell werden: Sollte der Stürmer auf dem Feld stehen, würde er zu Peter Shilton aufschließen und zu England Rekordnationalspieler aufsteigen. Kane steht aktuell bei 124 Spielen und 89 Toren – damit ist er Rekordtorjäger Englands.

Die Leistung gegen Kroatien brachte Tuchel zum Schwärmen. „Ich habe die Einstellung geliebt. Von der ersten bis zur letzten Minute war jeder auf höchstem Niveau“, sagte der deutsche Coach. Kane betonte: „Während der Woche hatten wir wunderschönes Wetter, ein tolles Hotel und den Blick aufs Meer. Wir hätten leicht in diesen Urlaubsmodus verfallen können. Es war unglaublich vom Anfang bis zum Ende.“

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