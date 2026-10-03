Oblak patzt: Schweiz bleibt auch gegen Slowenien makellos

Die Eidgenossen erspielen sich ihren dritten Sieg im dritten Spiel.

Weiterhin unbeirrt von der „Impfaffäre“ ist die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League zum nächsten Erfolg marschiert. Im dritten Spiel in Gruppe B1 wahrten die Eidgenossen ihre makellose Bilanz und fuhren beim 2:1 (2:1) gegen Slowenien den dritten Sieg ein. Das Team von Trainer Murat Yakin führt die Gruppe damit komfortabel an und steht kurz vor dem Aufstieg in die Liga A.

Ohne Granit Xhaka und Breel Embolo, deren gefälschte Impf-Nachweise aufsehenerregend bekannt geworden waren, erwischte die Schweiz einen Fehlstart. Zan Vipotnik traf früh für die Gäste (2.). Die Antwort folgte schnell: Der slowenische Verteidiger Erik Hanza fälschte einen Schuss ab. Der Ball kullerte auf Torhüter Jan Oblak zu, der jedoch daneben griff. Die UEFA wertete den Slapstick-Treffer als Eigentor Hanzas (10.). Die Schweizer Führung besorgte Dan Ndoye noch vor der Pause (38.).

Auf die punktgleichen Verfolger Slowenien und Schottland (je vier Punkte) hat die Schweiz nun fünf Zähler Vorsprung. Nach dem kommenden Spieltag könnte der Schweiz der Gruppensieg bereits sicher sein. Am Dienstagabend (20.45 Uhr/DAZN) geht es gegen das noch punktlose Nordmazedonien.