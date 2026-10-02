Die niederländische Nationalmannschaft muss sich in Griechenland beinahe geschlagen geben. TV-Experte Rafael van der Vaart schimpft, Trainer Xavi muss sich vor der eigenen Mannschaft entschuldigen.

DFB-Schreck Griechenland hat in der Nations League auch der niederländischen Nationalmannschaft die Grenzen aufgezeigt. Beim Auswärtsspiel in Thessaloniki lieferte „Oranje“ vor allem in der ersten Halbzeit ein recht trostloses Bild ab. Nur dank eines späten Tors von Tijjani Reijnders kam das Team von Nationaltrainer Xavi mit einem 2:2 davon.

Entsprechend kritisch fiel das Echo in der Heimat aus. „Sie laufen verwirrt umher“, schimpfte der TV-Experte Rafael van der Vaart bei NOS: „Wenn man so durch Amsterdam läuft, rufen sie die Polizei und sagen: ‚Hier laufen verwirrte Menschen auf den Straßen herum.’“

Xavi erlebt zwei unterschiedliche Hälften Xavi erlebt zwei unterschiedliche Hälften © IMAGO/ANP

Ex-Profi Wim Kieft ergänzte: „Sie sind noch ein paar Mal glimpflich davongekommen. Eine sehr merkwürdige Aufstellung, und wenn man in Ballbesitz ist, verliert man ihn sofort wieder.“

Xavi entschuldigt sich bei eigener Mannschaft

Für die Startformation musste sich Coach Xavi nach seinem dritten Spiel entschuldigen. „Sorry, es war mein Fehler“, habe er seinem Team in der Halbzeit schon gesagt: „Die Spieler waren ein bisschen traurig. Wir mussten unsere Mentalität ändern.“

Die erste Hälfte sei „wirklich schlecht“ gewesen: „Es war wichtig, von Beginn an Chancen zu kreieren, aber wir haben nichts auf die Reihe bekommen. Es fehlte an Intensität und Ehrgeiz. Das war mein Fehler. Vielleicht war die Aufstellung nicht gut.“

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Auf die Spielerauswahl wolle Kapitän Virgil van Dijk zwar nicht eingehen, sein Urteil fiel aber ebenfalls vernichtend aus: „Es ist ganz klar, dass die beiden Halbzeiten unterschiedlich verliefen. In der ersten Halbzeit wurden wir übertrumpft. Das war inakzeptabel. Vor allem in den Zweikämpfen wurden wir dominiert. Das darf nicht passieren.“

Das könnte deutschen Fans bekannt vorkommen

Griechenland war dabei wie auch schon beim 2:0-Sieg in Deutschland aufgetreten. „Sie haben nicht wirklich Druck gemacht und standen tief, sodass wir viele Spieler vor dem Ball hatten. Es fehlte an Tempo“, sagte van Dijk.

„Wenn wir versucht haben, durch die Mitte zu spielen, haben wir den Ball viel zu schnell verloren. In den Zweikämpfen lief es nicht gut, wir haben immer wieder den zweiten Ball verloren. Man verliert fast jeden Zweikampf“, sagte der Verteidiger.

Deutschland trifft zum Abschluss der Länderspielphase erneut auf Griechenland. Auswärts will die Truppe von Bundestrainer Jürgen Klopp sich für die Heimniederlage revanchieren.

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