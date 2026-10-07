Ivan Perisic sieht nach einem Foul an Marc Cucurella im Spiel zwischen Kroatien und Spanien die Gelb-Rote Karte. Doch Cucurellas Verhalten sorgt für Aufregung. Auch Boris Becker übt Kritik.

Marc Cucurella ist seit seinem nicht geahndeten Handspiel bei der EM 2024 bei deutschen Fans alles andere als beliebt, doch auch in Kroatien hat der spanische Nationalspieler die Anhänger gegen sich aufgebracht. Beim 2:1-Sieg der Spanier in Split rückte der Außenverteidiger von Real Madrid wegen einer Gelb-Roten Karte gegen Ivan Perisic (79.) in den Fokus.

Sogar Tennis-Ikone Boris Becker echauffierte sich. „Schaue das Spanien-Kroatien-Spiel und es ist wieder Cucurella, der für Aufregung sorgt“, schrieb Becker beim Kurznachrichtendienst X. „Es war ein leichtes Foul von Perisic, aber niemals eine Rote Karte! Cucurella provoziert immer Situationen …“

Watching 👀 the Spain 🇪🇸 Croatia 🇭🇷 game and it’s @cucurella3 again …causing a stir!

It was a light foul from Perisic but never a red card ! @cucurella3 always provoking situations… — Boris Becker (@TheBorisBecker) October 6, 2026

Ivan Perisic fliegt nach Foul an Marc Cucurella vom Platz

Was war passiert? Cucurella kam im Mittelfeld an den Ball, Perisic nahm die Verfolgung auf und holte den Spanier mit schnellen Schritten ein. Cucurella wiederum änderte in dem Moment seine Richtung, zog nach innen und kreuzte damit den Laufweg des früheren Bundesliga-Stars. Perisic versuchte, einen Kontakt zu vermeiden, berührte Cucurella aber mit seinem Knie am Fuß, woraufhin der Spanier zu Boden ging.

Diese Szene sorgte für Aufregung: Ivan Perisic (r.) sah für ein Foul an Marc Cucurella Gelb-Rot Diese Szene sorgte für Aufregung: Ivan Perisic (r.) sah für ein Foul an Marc Cucurella Gelb-Rot © IMAGO/MN Press Photo

Sofort drehte sich Cucurella reklamierend zum belgischen Schiedsrichter Erik Lambrechts um und forderte vehement eine Karte. Der Unparteiische zeigte dem bereits mit Gelb verwarnten Perisic die Ampelkarte. Kurios: Dabei fiel Lambrechts die Rote Karte zu Boden, Cucurella hob sie auf und gab sie dem Schiri zurück.

Die Kroaten waren mit dem Platzverweis nicht einverstanden. Perisic beschwerte sich bei Lambrechts, monierte eine Schwalbe. Doch es half nichts, auch nach Überprüfung des VAR hatte die Sanktion Bestand.

Bilic über Cucurella: „Das ist clever“

„Wenn man sich die Wiederholung anschaut und sieht, was Cucurella macht, er geht dazwischen, das ist clever“, sagte Kroatiens Trainer Slaven Bilic bei Nova TV.

Cucurella selbst sagte nach dem Spiel der spanischen Presse: „Ich finde, es ist eindeutig: Es gab einen Kontakt, die zweite gelbe Karte und da gibt es nichts zu beanstanden.“ Schon während des Spiels wurde der 28-Jährige bei jedem Ballkontakt vom Publikum ausgebuht.

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Ähnliche Reaktionen sind aus den Duellen mit Deutschland seit der EM 2024 zu beobachten. Sein nicht gepfiffenes Handspiel im Viertelfinale bedeutete das Aus für das DFB-Team gegen den späteren Europameister.

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