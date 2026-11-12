Traumtor von Arda Güler erinnert an Messi

Arda Güler trifft für die Türkei gegen Belgien traumhaft per Freistoß. Mit seinem Kunstschuss lässt er Erinnerungen an Lionel Messi wach werden.

Arda Güler hat mit einem direkten Freistoßtor in der Nations League gegen Belgien (1:2) für einen echten Hingucker gesorgt. Aus etwa 30 Metern zirkelte der 21-Jährige von Real Madrid den Ball an der Mauer und am vergeblich fliegenden Torwart vorbei in den Winkel (20.).

Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 erinnerte der Türke an Lionel Messi und sein geniales Freistoßtor im Champions-League-Halbfinalhinspiel 2019 (3:0) gegen den FC Liverpool. Der Argentinier hatte damals aus ähnlicher Position getroffen, durch einen Liverpooler 4:0-Sieg im Rückspiel schied Barca dennoch aus.

Arda Güler mit Traumtor für die Türkei

Belgien drehte die Partie nach dem Schocker und gewann die Partie mit 2:1. Für die Mannschaft von Trainer Mark van Bommel trafen Kevin De Bruyne (27.) und Charles De Ketelaere (30.).

Für die Türkei war es das erste Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Sergen Yalcin, nachdem sich der Verband im Oktober von Vincenzo Montella getrennt hatte.

Gülers Tor setzt seine aktuell starke Form weiter fort. In seinen letzten sechs Pflichtspielen für Real Madrid steuerte der Türke sieben Torbeteiligungen bei.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.