Die Türkei verliert auch Spiel eins unter dem neuen Nationaltrainer Sergen Yalcin. Nun droht der Abtieg in der Nations League.

Das Debüt des neuen türkischen Nationaltrainers Sergen Yalcin ist misslungen. Trotz eines sehenswerten Freistoßtreffers von Real Madrids Arda Güler verlor die Türkei in der Nations League 1:2 (1:2) gegen Belgien und steht mit null Punkten aus fünf Spielen als Schlusslicht der Gruppe A1 fest.

Dem Team von Yalcin, der das Amt des entlassenen Vincenzo Montella übernommen hatte, droht nun der Abstieg in die B-Liga. Die beiden am schlechtesten platzierten Vierten der vier A-Gruppen steigen in die Liga B ab. Neben der Türkei haben allerdings auch Serbien und Tschechien noch keinen einzigen Punkt eingefahren.

Güler trifft spektakulär, De Bruyne gleicht aus

Begonnen hatte Yalcins Debüt mutig und mit einer spektakulären Führung. Güler schlenzte einen Freistoß aus zentraler Position knapp 30 Meter vom Tor entfernt in den linken Winkel.

Doch Belgien antwortete schnell. Kevin De Bruyne (27.) und Charles De Ketelaere (30.) drehten die Partie binnen weniger Minuten. Im Anschluss verpassten die Roten Teufel von Nationaltrainer Mark van Bommel mehrfach die Entscheidung.

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