Für Malo Gusto wird das Nations-League-Duell mit Italien zum bitteren Abend. Der 23-Jährige steht bei der Pleite der französischen Nationalmannschaft gleich mehrmals im Mittelpunkt – und zwar in negativer Hinsicht.

Malo Gusto hat beim 1:3 der französischen Nationalmannschaft gegen Italien einen Abend zum Vergessen erlebt. Der Rechtsverteidiger des FC Chelsea erwischte in der Nations-League-Partie im Mailänder San Siro einen völlig gebrauchten Tag und leistete sich mehrere folgenschwere Fehler. Die französische Presse ging mit dem 23-Jährigen anschließend hart ins Gericht.

„Ein Reinfall für Malo Gusto“, titelte das Portal RMC Sport und schrieb, dass der Franzose „untergegangen“ sei. Die Sportzeitung L’Équipe sprach gar von einem „höllischen Abend“ des Spielers, der zuletzt gar nicht im Kader stand und nun mit einer bitteren Rückkehr auf sich aufmerksam machte.

Malo Gusto hat in der Nations League einen rabenschwarzen Tag erwischt Malo Gusto hat in der Nations League einen rabenschwarzen Tag erwischt © IMAGO/Eibner

Weil Jules Koundé und Pierre Kalulu fehlten, setzte Nationaltrainer Zinédine Zidane rechts in der Abwehr auf Gusto. Insbesondere Nicolò Cambiaghi bereitete ihm aber erhebliche Probleme. Beim italienischen Ausgleich in der 26. Minute ließ sich Gusto vom Bologna-Profi abschütteln. Dessen Hereingabe verwertete Pio Esposito zum 1:1.

Der Horror-Auftritt von Gusto

Damit nicht genug. In der 60. Minute brachte Gusto Cambiaghi im Strafraum zu Fall und verursachte einen Elfmeter. Immerhin hatte Gusto etwas Glück: Sebastiano Esposito setzte den Strafstoß neben das Tor.

Doch nach Cambiaghis Auswechslung wurde es für den Chelsea-Verteidiger nicht besser. Federico Dimarco kam ins Spiel und bereitete nur rund eine Minute später das 2:1 durch Davide Frattesi vor. In der 77. Minute beendete Zidane Gustos Einsatz und brachte Saël Kumbedi.

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RMC Sport bewertete den Auftritt des Abwehrspielers letztlich mit einer Note zwei, die zehn wäre der Bestwert. Kein anderer Spieler erhielt ein schlechteres Zeugnis, was das Portal zu dem Schluss kommen ließ: Gustos Leistung werfe erneut Fragen zur Besetzung der rechten Abwehrseite in der französischen Nationalmannschaft auf.

Zidane hatte zuletzt mehrfach betont, Warren Zaïre-Emery lieber im Mittelfeld einsetzen zu wollen. Aufgrund der Sorgen auf der Außenverteidigerposition könnte der PSG-Profi aber wieder stärker als Alternative in den Fokus rücken.

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